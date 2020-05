„Alles in allem“ : Blixa Bargeld darf nicht mehr auf Schrottplätze

Der Sänger der Einstürzende Neubauten über das Jubiläumsalbum zum 40. Geburtstag seiner Band. Das neue Album ist gut, das Lied „Zivlisatorisches Missgeschick“ klingt, als wäre es von ganz früher.

Um das Ausmaß der Tragik zu begreifen, muss man erwähnen, dass die Einstürzenden Neubauten einst vor allem mit Metall musiziert haben. Manchmal warfen sie einen Einkaufswagen über die Bühne, weil dessen Sound so schön zu Stücken wie „Tanz Debil“ passte. Inzwischen gibt es aber ein Problem: Die Neubauten werden nicht mehr auf Schrottplätze gelassen. Bis an die polnische Grenze sind sie gereist. Nützte nichts: „Es lässt einen keiner mehr drauf“, sagt Blixa Bargeld. Warum nicht? Er zuckt mit den Schultern: „Versicherungstechnisch.“

Blixa Bargeld ist Kopf der Einstürzenden Neubauten. Er ist 61 Jahre alt und heißt eigentlich Christian Emmerich. Er sitzt in einem bequem aussehenden Sessel vor seinem Computer in Berlin. Das Skype-Gespräch führt er in seinem Arbeitszimmer, das von einer mächtigen Bücherwand beherrscht wird. Auf welchen Instrumenten spielen die Neubauten denn nun? „Auf Migrantenkoffern“, antwortet er. So nenne der Berliner Volksmund diese kastenartigen Taschen aus kariertem Plastikstoff. „Wir befüllen sie mit Containern, die wiederum mit Erbsen, Nägeln oder Münzen befüllt sind.“ Und das klingt gut. „Die Dinge müssen etwas von sich preisgeben. Diese Koffer hätten sich nie träumen lassen, dass sie mal Musikinstrumente werden.“