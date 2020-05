Neu bei Netflix : Fast so absurd wie die Wirklichkeit

Düsseldorf Die Welt ist nicht genug, Amerika will zum Mond. Jedenfalls in der neuen Satire-Serie „Space Force“ mit Steve Carell und John Malkovich. Die beiden liefern sich ein wunderbar trockenes Komiker-Duell.

Ein Budget von acht Milliarden Dollar und eine Personalstärke von 15.000 wurden für die ersten fünf Jahre beantragt. Seitdem haben die Fortschritte im Aufbau der Weltraumarmee für viel Hohn und Spott gesorgt. Am 18. Januar 2020 wurde via Twitter ein Foto der neuen Uniformen veröffentlicht. Deren traditionelles Camouflage-Muster löste in den sozialen Medien eine belustigte Diskussion über Tarnkonzepte im Weltraum aus. Eine Woche später stellte der US-Präsident persönlich über seinen Account das neue Logo der „Space Force“ vor, das verblüffende Ähnlichkeit mit dem Emblem der TV-Serie „Star Trek“ aufwies und damit erneut eine Steilvorlage für eine Flut ironischer Kommentare lieferte.

Auftritt In der Serie erlebt man den letzten Auftritt des am 15. Mai gestorbenen US-Schauspielers Fred Willard („Love Boat“, „This Is Spinal Tap“).

„Space Force“ steht unübersehbar in der Tradition klassischer Militär-Komödien wie „M*A*S*H“ (1972) oder „Wag the Dog“ (1997), in denen die kriegerische Eskapaden der US-Außenpolitik mit subversivem Humor aufs Korn genommen wurden. Aber anders als in den Genrevorbildern gehen die Autoren Greg Daniels („The Simpsons“) und Steve Carell hier nicht mit voller anarchistischer Kraft voraus. Slapstick-Elemente und politische Satire werden nur in wohl dosierter Form freigegeben. Das sorgt im Verlauf der zehn halbstündigen Episoden für einige pointierte Höhepunkte, verliert in der Mitte der Staffel aber auch deutlich an dramaturgischem Drive. Etwas zu ausführlich widmet sich die Serie dem auseinanderfallenden Familienleben des Kommandanten, dessen Frau (Lisa Kudrow) im Gefängnis sitzt, während die 18-jährige