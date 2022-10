Tipps für Halloween : Gemütlich gruseln daheim – mit diesen Filmen klappt’s

Horrorclown, Killerkind, Vampirlady und jede Menge Geister. Zuhause gruseln kann gemütlich sein. Wir stellen schaurig-schöne Filme vor — auch für die Familie.

„Ghostbusters“

Grüner Schleim prasselt immer mal wieder schwallartig in diesem Film hernieder. Ansonsten birgt „Ghostbuster. Answer the Call“ (2016) zwar ein paar Schreckensmomente, aber keinen blutrünstigen Grusel. Die Neuverfilmung mit Melissa McCarthy und Kristen Wiig wie auch das noch bessere Original mit Bill Murray und Harold Ramis sind Komödien im Geistergewand mit einem Ohrwurm im Hintergrund. Für Familien genau richtig. Im Original sind es drei wenig erfolgreiche Parapsychologen, die auf Geisterjagd gehen. In der Neuverfilmung ist Frauenpower gefragt begleitet von einem sehenswerten, aber dösigen Sekretär Kevin (Chris Hemsworth – vielen bekannt als Donnergott Thor). Allerlei Prominenz tummelt sich in den Nebenrollen: Andy Garcia, Sigourney Weaver, Ozzy Osbourne. Zu streamen bei Amazon, Apple TV u.a. Von der FSK ab zwölf Jahre freigegeben. saja

„Orphan – Das Waisenkind„

„Orphan“ gehört zu den modernen Klassikern des Horrorfilm-Genres. Der Psycho-Horror-Thriller aus dem Jahr 2009 handelt von dem Ehepaar Kate und John Coleman, das sich nach der Totgeburt ihres dritten Kindes entschließt, die junge Esther aus einem Waisenhaus zu adoptieren. Kurz nach Esthers Einzug bei den Colemans kommt es vermehrt zu Problemen aufgrund von Esthers ungewöhnlichem und gewalttätigen Verhalten. Als eine der Schwestern des Waisenhauses kurz nach ihrem Besuch bei den Colemans stirbt, beginnt Kate Nachforschungen über Esther anzustellen. Sie findet heraus, dass sämtliche Personalunterlagen von Esther gefälscht sind.

Wer an Halloween auf Nervenkitzel nicht verzichten möchte und trotzdem auf eine komplexe Storyline steht, für den ist „Orphan“ der perfekte Film zum Gruseln. Streaming-Anbieter wie Prime Video und Apple TV zeigen den Film, in den jeweiligen Abos ist er allerdings nicht enthalten. Vor wenigen Wochen erschien außerdem das Prequel „Orphan: First Kill“, das die Vorgeschichte von Esther erzählt und derzeit im Kino läuft. lauw

„Es“

197 Millionen Aufrufe in 24 Stunden hat der Trailer zum Film „It“ an seinem Erscheintag im Jahr 2017 im Netz erzielt – und damit sämtliche Rekorde seiner Vorgänger geknackt. Das Remake des Klassikers von Stephen King aus dem Jahr 1986 hat Regisseur Andrés Muschietti inszeniert: In der Kleinstadt Derry verschwinden immer wieder spurlos Menschen – Erwachsene und auch Kinder. Auch der kleine Bruder von Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) bleibt eines Tages vom Erdboden verschluckt. Was ist mit Georgie (Jackson Robert Scott) geschehen? Tüftler Bill findet heraus, dass sein Bruder offenbar brutal in die Kanalisation hineingezogen wurde. Gemeinsam mit seinen Freunden findet Bill heraus, dass hinter dem Verschwinden ein gruseliges Geschöpf steckt: Horroclown Pennywise. Er lebt in den Kanälen unter der Stadt und treibt dort seit vielen Jahren sein Unwesen. Die Teenager beschließen, Pennywise den Garaus zu machen. Achtung: Dieser Film ist nichts für Kinder und für Erwachsene mit schwachen Nerven. Gruseliger kann ein Clown nicht sein. Der Film ist zu streamen bei Amazon, Apple TV und anderen ha

„Addams Family“

Diese schrecklich nette Familie – inklusive des „eiskalten Händchens“ – kann man sich getrost zu einem gemütlichen Halloween-Abend ins Haus holen. Klassiker ist der Kinofilm von 1991 mit Anjelica Huston als Morticia Addams und Raul Julia als Gomez, Christopher Lloyd als Fester und Christina Ricci als Wednesday. Auf seinem Anwesen macht sich das Oberhaupt der Familie Addams Vorwürfe, dass er sich mit seinem Bruder Fester zerstritten hat. Das lockt Betrüger mit einem „falschen Fester“ auf den Plan, die es auf das Vermögen der charmant-morbiden amerikanischen Familie abgesehen haben. Anjelica Huston wurde 1992 für ihre Rolle als Morticia für den Golden Globe nominiert. Medial betrachtet sind die Addams eine alteingesessene Familie. 1938 erfand sie der Zeichner Charles Addams. Zu sehen bei Amazon, Apple TV u.a.. Von der FSK freigegeben ab zwölf Jahre. Zeichentrick (freigegeben ab sechs Jahre) auf Netflix verfügbar. saja

„Wenn die Gondeln Trauer tragen“

