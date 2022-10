Musik-Spektakel in Düsseldorf : Dieser Superstar moderiert die MTV EMAs

In Düsseldorf werden am 13. November die MTV Europe Music Awards vergeben. Das Foto entstand bei den MTV Video Music Awards in Newark (USA) Ende August. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Düsseldorf Knapp drei Wochen sind es noch bis zum MTV-Großevent in Düsseldorf. Wenn der Sender die Europe Music Awards verleiht, steht ein Superstar auf der Bühne und moderiert die Show – zusammen mit einem neuseeländischen Regisseur.

Es gibt weitere Neuigkeiten zum MTV Europe Music Award (EMA) am 13. November in Düsseldorf: Rita Ora und Taika Waititi werden die Show präsentieren, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Die Sängerin Rita Ora gilt als Superstar (zehn Milliarden weltweite Streams) in der Musikbranche und landete mit „How We Do (Party)“, „Your Song“, „Anywhere“ und „Let You Love Me“ große Charterfolge.