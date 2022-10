Klimaproteste : Kulturstaatsministerin Roth kritisiert Angriffe auf Kunstwerke

Berlin Nach mehreren Angriffen auf berühmte Kunstwerke durch Klimaaktivisten hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sich geäußert. Sie kritisierte diese Form des Protests als willkürlich.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) kritisiert die Anschläge auf Kunstwerke durch Mitglieder der Klimabewegung „Letzte Generation“ scharf. In einem Beitrag für das Magazin „Focus“ schreibt Roth: „Kunst für den Klimaschutz zu attackieren - das ist aus meiner Sicht definitiv der ganz falsche Weg.“ Weiter heißt es: „Der Schaden ist groß und trifft die Falschen.“

Die „Letzte Generation“ hatte am Sonntag im Potsdamer Barberini-Museum ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet angegriffen. Zwei Personen schütteten Kartoffelbrei auf die Glasscheibe vor dem Bild „Les Meules“ (Die Getreideschober). Anschließend klebten sich die Aktivisten unter dem Gemälde an der Wand und am Boden fest.