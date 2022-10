„Harry Potter“-Star : Daniel Radcliffe würde Ruhm seiner Kinder „um jeden Preis“ verhindern

Los Angeles „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe würde sich nach eigenen Worten unter keinen Umständen eine frühe Berühmtheit seiner Kinder wünschen.

Evan Rachel Wood, die neben Radcliffe in dem Biopic „Weird: The Al Yankovic Story“ mitspielt und die mit ihrer Rolle in dem Film „Dreizehn“ ebenfalls schon in ihren frühen Teenager-Jahren große Bekanntheit erlangte, stimmte ihrem britischen Kollegen zu. Das Schauspiel als Kunstform an sich habe ihr in ihrer Kindheit viel gebracht, erklärte die US-Schauspielerin. „Es hat mir so viel über mich selbst beigebracht und über andere und über Empathie und Verbundenheit. Aber ich denke nicht, dass Kinder Karrieren haben sollten.“