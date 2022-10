Jugendwort des Jahres : SMASH!

Düsseldorf Das Jugendwort 2022 hat eine durchaus anzügliche Bedeutung. Entwickelt hat sich der Begriff aus einem Online-Spiel, bei dem Attraktivität zählt.

So ist „Smash“ mit 43 Prozent der Stimmen vor den Konkurrenten „bodenlos“ (33 Prozent) und „Macher“ (24 Prozent) klar in Führung gegangen, wobei sich die Bedeutung des englischen Wortes selbst weit von dem entfernt hat, was es ursprünglich ausdrückt. Als Verb („smashen“) verwendet, heißt es so viel wie „mit jemandem liebäugeln“, „jemanden abschleppen“ oder auch „mit jemandem Sex haben“. Das Objekt der Begierde kann somit auch ein „Smash“ sein, mit dem man ein kleines „Smash“ hat. Ein Beispielsatz könnte so lauten: „Die Person XY würde ich smashen.“