Aufführung von Lucinda Childs‘ „Works in Silence“ im Tanzhaus NRW : Tanzen in jedem Alter

Das Alter sei fürs Tanzen nicht mehr relevant, meint das Dance On Ensemble. Foto: Jubal Battisti

Düsseldorf Mit einer seltenen Aufführung von Lucinda Childs‘ „Works in Silence“ kommt das Berliner Dance On Ensemble am Wochenende in die Stadt. Die Tänzer – alle über 40 Jahre – demonstrieren mit ihrer Darbietung die heutige Irrelevanz von Alter im Tanz.

Von Laura Wagener

„Der allgemeinen Auffassung nach sollte die Karriere eines Tänzers ungefähr mit 40 Jahren enden.“ Harte Worte in einer Welt, die einem immer wieder einredet, man könne sein wer und was man wolle. Tänzer Ty Boomershine muss da widersprechen. „Leider ist Altersdiskriminierung weiterhin ein Problem in Dance Companies und -Projekten“, berichtet er.

Das Berliner Dance On Ensemble, in dem Boomershine als Tänzer sowie künstlerischer Leiter mitwirkt, will am Wochenende im Tanzhaus NRW zeigen, dass diese Auffassung keinesfalls zeitgemäß ist. Alle Tänzer sind Ü40. Aus Sicht von Bommershine ist das kein Nachteil – im Gegenteil: „Eine voll entwickelte, erwachsene Person auf der Bühne ist relevant und vielleicht sogar interessanter für das Publikum als junge Tänzer. Auch im Schaffensprozess trifft das zu, da Choreografen generell froh sind, mit Tänzern zu arbeiten, die in den Proben eine Geschichte zu bieten haben.“

Erfahrung ist das Stichwort, das ältere professionelle Tänzer jüngeren Kollegen oft voraus hätten. „Ich habe mit 60-jährigen Tänzern gearbeitet, die mehr Energie, Flexibilität und Stärke mitbringen als manch 22-Jährige. Ich finde es wichtiger zu sehen, was jeder einzelne Tänzer zu einer künstlerischen Kreation mitbringen kann“, sagt Boomershine. Auch wenn das Alter des Ensembles eine Besonderheit ist, will er sich und seine Kollegen nicht darauf reduzieren. „Nicht zeitgemäß“ findet er das.

Nach Düsseldorf bringt die Kompanie die „Works in Silence“ der US-Amerikanerin Lucinda Childs. Leise sind diese im wahrsten Sinne: Childs verzichtete in dieser Phase ihres Schaffens – durch die sie in den 1970er-Jahren internationale Bekanntheit erlangt hat – gänzlich auf Requisiten, Sprache und symbolische Gesten. Stattdessen galt ihr Fokus dem Körper und seinen Bewegungen. Boomershine, der 1968 in den USA geboren wurde, arbeitete selbst jahrelang eng als künstlerischer Assistent mit Childs zusammen und ist Kenner ihrer konzeptuellen Arbeit und Philosophie. „Die ‚Works in Silence‘ stammen aus einer Zeit von Lucinda Childs Werk, die später bestimmen würde, was wir als Minimalismus im Tanzen bezeichnen. Lucinda arbeitete Ideen aus über Raum, Rhythmus und Beziehungen zwischen Tänzern, die eine ganze Generation von Choreografen, Komponisten und bildenden Künstlern beeinflusste.“

Das Tanzhaus NRW bezeichnet die Zusammenstellung früher Werke Lucinda Childs‘ als eine „tanzgeschichtlich höchst bedeutsame Rarität“, da die meisten der Stücke seit ihrer Uraufführung in den 1970er-Jahren nie wieder gezeigt worden seien. Grund ist die zukunftsorientierte Arbeits- und Denkweise der Künstlerin. „Lucinda schaut immer nach vorne und hat das nächste Projekt, die nächste Herausforderung im Blick und überlegt, wie sie sich und ihre Arbeit weiterentwickeln kann“, erklärt Boomershine. „Wenn sie selbst nach vorne blickt, bin ich froh, es mir zur Herausforderung zu machen, diese Werke zu finden und neu aufzulegen, damit sie heute noch gesehen und gewertschätzt werden.“

Er habe Lucinda Childs einst in einem Interview gefragt, was das Publikum vorab über ihr Werk wissen solle. Ihre Antwort war schlicht: „Sie sollen es einfach als das genießen, was es ist – es ist keine Lehrstunde.“