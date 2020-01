Frankfurter Synodalversammlung : Kirche sucht den Weg in die Zukunft

FRANKFURT Auf der ersten Synodalversammlung der katholischen Kirche prallten die Meinungen hart aufeinander.

So beginnt also der Reformprozess, und schon am ersten Tag zeichnet sich ab, wohin die Reise gehen könnte. So kennt der erste Bericht zu Macht und Gewaltenteilung in der Kirche eigentlich nur drei Themen: Frauen, Frauen, Frauen. Obwohl über Frauen in Diensten und Ämtern erst noch gesprochen wird, ist dieser Schwerpunkt schon jetzt ein Signal. In der Debatte dazu meldeten sich der Regensburger Bischof Voderholzer und der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Woelki, zu Wort, die auf das besondere Wesen des Amtes verwiesen und in Laien eher wichtige „Missionare des Alltags“ sahen, so Voderholzer. Der Bochumer Theologe Thomas Söding antwortete beiden mit einer Frage: „Sind wir in der katholischen Kirche hier am Ende der Geschichte oder an einem Wendepunkt, an der wir uns erneuern müssen?“