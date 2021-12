Kirche in Düsseldorf : Alle katholischen Gottesdienste zu Weihnachten

In einer Krippe liegt eine Holzfigur von Jesus. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Die katholischen Gottesdienste in Düsseldorf finden auch in diesem Jahr wegen Corona nur mit Einschränkungen statt. Hier der große Überblick mit allen Anmeldeinformationen.

Bei den Ankündigungen der katholischen Gottesdienste werden folgende Abkürzungen benutzt: CM - Christmette, KF - Krippenfeier, FCM - Familienchristmette, KCM - Kinderchristmette, WGD - Wortgottesdienst, HA - Hochamt, LHA - Lateinisches Hochamt, DHA - Deutsches Hochamt, LCA - Lateinisches Choralamt, FM - Familienmesse, JM - Jugendmesse, KM - Kindermesse, KKG - Kleinkindergottesdienst, HM - Hirtenmesse.

Bitte die Vorgaben für die Anmeldungen beachten, insbesondere an Heiligabend. Wichtig: Über die offizielle Website der Katholischen Kirche können keine Tickets gebucht werden. Ticketbuchungen und Anmeldungen bitte nur über die Gemeinden. Informationen zu den unterschiedlichen Anmeldeverfahren finden Sie unter den jeweiligen Gottesdienstzeiten.

Weihnachten 2021: Heiligabend - Freitag 24.12., 1. Weihnachtstag - Samstag 25.12., 2. Weihnachtstag - Sonntag 26.12.

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ST. LAMBERTUS (Altstadt, Carlstadt, Innenstadt):

St. Lambertus: Fr 18 CM; Sa 17, So 10.30, 17.

St. Maximilian: Fr 16 FCM, 22 CM; Sa 10 LHA, 12; So 10 FHA, 12.

St. Mariä Empfängnis: Fr 17 und 22 CM; Sa 10.15, 12; So 10.15, 12.

Anmeldung bis Montag, 20. Dezember, für die Weihnachtsmessen in St. Lambertus und St. Maximilian per E-Mail an buero@lambertuspfarre.de.

St. Andreas: Fr 12, 18, 23 CM; Sa 8.30 HM, 11, 18, 19.15 Vesper; So 8.30, 11, 18.

Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste online unter www.dominikaner-duesseldorf.de oder telefonisch dienstags bis samstags von 9 bis 12 Uhr unter 0211/136340.

KATH. KIRCHENGEMEINDE ANGERLAND-KAISERSWERTH (Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Wittlaer):

St. Suitbertus: Fr 16 FCM mit Krippenspiel, 22 CM; Sa 8.30, 11 HA, 17 Vesper; So 8.30, 11 HA, 18.

St. Lambertus: Fr 18.30 CM; Sa 9.30 Hirtenamt; So 9.30 HA.

St. Agnes: Fr 11 Krippenfeier f. Kleinkinder, 15 KCM, 18 CM; Sa 11 HA; So 11 HA.

St. Katharina, Angermund: Fr 18 CM.

St. Remigius: Fr 14.30 und 16 Kinderkrippenfeier, 22 CM; Sa 9.30 HA, So 9.30 HA.

Schloss Heltorf: Sa 11.30 HM, So 11.30 HM.

Alle geplanten Veranstaltungen und Gottesdienste stehen unter dem Vorbehalt der dann geltenden Coronaregelungen. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise auf der Website unter www.angerland-kaiserswerth.de.

KATH. KIRCHENGEMEINDE HEILIGE DREIFALTIGKEIT (Derendorf/Pempelfort):

Pfarrgarten, Barbarastraße 9: Fr 15, 16, 17, 18 CM.

Herz Jesu: Fr 22 CM.

St. Adolfus: Fr 22 CM.

Heilige Dreifaltigkeit: Soa 11 HM, So 11 HM.

Eine Anmeldung für die Gottesdienste ist nicht notwendig. Für alle Gottesdienste gilt die 3G-Regel. Nachweis und Personalausweis werden am Eingang kontrolliert. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gelten ohne Nachweis als getestet. Weitere Infos unter unter www.kath-derendorf-pempelfort.de.

KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. ANTONIUS UND BENEDIKTUS (Heerdt/Lörick/Ober-Niederkassel):

St. Benediktus: Fr 22 CM, Sa 11.30 FM, 18 Vesper.

St. Maria Hilfe der Christen: Fr 15.30 Krippenfeier, 17 CM; So 10 FHA.

St. Antonius: Fr 15.30 Krippenfeier, 17, FCM, 22 CM; Sa 11.30 HA, 18; So FM, 11.30 HA, 18.

Bei allen Gottesdiensten werden die Kirchenportale etwa 30 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes geöffnet. Für die Gottesdienste, die mit 3G gekennzeichnet sind, bringen Sie bitte einen Nachweis mit, dass Sie geimpft, genesen oder getestet (Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden) sind. Halten Sie diesen Nachweis sowie ein Ausweisdokument am Einlass bereit. Es besteht freie Platzwahl bei einer 50-Prozent-Auslastung der verfügbaren Sitzplätze.

KATH. KIRCHENGEMEINDE HEILIGE FAMILIE

Info Absagen jederzeit möglich Hinweis Wegen der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie sind bis Weihnachten Absagen von Gottesdiensten weiterhin jederzeit möglich. Interessierte sollten sich über die Gemeindebüros und die Online-Auftritte der Gemeinden und Seelsorgebereiche kurzfristig informieren. Anmeldungen Für eine Reihe von Angeboten gibt es Anmeldepflichten. Auch hier wenden sich Interessierte bitte an die Gemeinden. In den aktuell übermittelten Listen der Kirchen finden sich auch Termine, die zur Wochenmitte ausgebucht waren. Durch Stornierungen und Kartenrückgaben werden aber immer wieder Plätze frei. Deshalb veröffentlichen wir auch diese Termine.

(Golzheim, Unterrath, Lichtenbroich, Lohausen, Stockum):

St. Bruno: Fr 14, 15,16, 17, 21 CM; Sa 11; So 11.

Maria Königin: Fr 17 CM, Sa 18, So 18.

St. Maria u. d. Kreuz: Fr 16, 17 CM, 23 CM; Sa 9.30; So 9.30.

St. Albertus Magnus: Fr 16, 17, 22 CM; So 9.

St. Mariä Himmelfahrt: Fr 14, 15.30, 17, 18.30, Sa 9, So 9.

Hl. Familie: Fr 14, 15, 16 FCM, 18 CM, 22 CM; Sa 11.30; So 10.15 KM, 11.30.

Am Heiligen Abend wird in allen Kirchen zu (kurzen) Weihnachtsgottesdiensten und Christmetten eingeladen. Für diese Gottesdienste gilt nicht die 3G-Regel, sondern die bewährten Abstands- und Maskenregeln. Ab 13. Dezember werden die Gottesdienste und Christmetten ins Internet gestellt mit der Möglichkeit, sich auf der Homepage www.heilige-familie-duesseldorf.de anzumelden.

Nichtangemeldete werden nur mitfeiern können, wenn es noch freie Plätze gibt, auf denen die Einhaltung des Mindestabstands sichergestellt ist. Bitte halten Sie sich auf dem Laufenden über die Homepage oder direkt über das Buchungssystem https://www.jesaja.org/org/duesseldorf/heiligefamilie. Hier sehen Sie etwaige zusätzliche Gottesdienste, Absagen und Änderungen, auch in Bezug auf die dann gültigen Corona-Regeln.

KIRCHENGEMEINDE ST. FRANZISKUS-XAVERIUS (Mörsenbroich/Rath):

St. Franziskus Xaverius: Fr 16 FCM (Livestream über den YouTube-Kanal der Katholischen Kirche in Düsseldorf), 24 CM; Sa 11; So 11 (Livestream über den YouTube-Kanal der Katholischen Kirche in Düsseldorf).

St. Josef: Fr 22 CM; Sa 10.30; So 10.30.

Zum Hl. Kreuz: Sa 9.45; So 9.45.

PFARREIENGEMEINSCHAFT FLINGERN/DÜSSELTAL:

St. Elisabeth + Vinzenz: Fr 15 bis 19 Kinderkrippenweg, 20; Sa 9.45, So 9.45.

St. Mariä Himmelfahrt: Fr 21.

Liebfrauen: Fr 15 bis 19 Kinderkrippenweg; Sa 19, So 19.

St. Paulus: Fr 15 bis 19 Kinderkrippenweg, 22; Sa 11.15, So 11.15.

Für die Teilnahme an einer der sechs Weihnachtsmessen ist eine Anmeldung nötig. Sie ist unter Telefon 0211/671161 möglich.

KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. MARGARETA (Gerresheim, Grafenberg, Hubbelrath, Vennhausen, Knittkuhl):

Heiligabend, 24. Dezember

Heiligabend ist die Kirche St. Reinold, Pastor-Finke-Weg 5, von 10 bis 13 Uhr für kleine und große Besucher geöffnet. Der Sternenhimmel kann bestaunt werden, es wird die Geschichte der Geburt Jesu auf Leinwand gezeigt, Musik ist zu hören und die Krippe kann angeschaut werden. Kinder sind eingeladen, einen Tannenbaum mit mitgebrachtem Schmuck zu schmücken.

St. Margareta: Fr 7.15 Roratemesse, 15.30 Weihnachtsliedergottesdienst, 16.30 Weihnachtsliedergottesdienst, 22 CM, 24 CM; Sa 9.30, 11.15; So 9.30, 11.15 FHA.

St. Ursula: Fr 15 Krippenfeier, 21 CM; Sa 9.30; So 9.30.

St. Maria vom Frieden: Fr 15 Stationengottesdienst für Familien (Teilnahme nur nach Anmeldung möglich über www.st-margareta.de/Glaubenleben/Familienkirche); Sa 8; So 8.

St. Katharina: Fr 15 Krippenfeier, 22 CM; Sa 11.15; So 11.15 FHA.

St. Reinold: Fr 14 Krippenfeier, 17 FCM; Sa 9.30; So 9.30.

St. Victor: Fr 14.30 Krippenfeier, 16 Krippenfeier (Teilnahme nur nach Anmeldung möglich über www.st-margareta.de/Glaubenleben/Familienkirche), 17.30 CM; So 11.15.

Weitere Infos zu Anmeldung ab dem 4. Adventswochenende unter https://www.st-margareta.de/weihnachten2021

SEELSORGEBEREICH UNTER- UND OBERBILK/FRIEDRICHSTADT UND ELLER WEST:

St. Apollinaris: Fr 17 CM, 22.30 der kroat. Gem.; Sa 11; So 11 und 13 der kroat. Gem.

St. Josef: Fr 22 CM, So 11.

St. Antonius: Fr 15 und 17 Krippenfeier; Sa 9.30 FM.

St. Peter: Fr 15 Krippenfeier, 22 CM, So 12.30.

St. Martin: Fr 17 und 19 CM, Sa 11, So 11.

St. Pius: Fr 15 Krippenfeier, 19 CM;

Sa 9.30.

Für Heiligabend ist in allen Messen eine Voranmeldung erforderlich. Die Anmeldung erfolgt wieder über die App Cocuun (www.cocuun.net) Für die Krippenfeiern am Nachmittag gilt die 3G Regel. Kinder gelten als getestet, sofern der letzte Schultag der 23. Dezember ist. Sollten die Ferien vorgezogen werden, müssen auch die Kinder einen offiziellen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

KATH. KIRCHENGEMEINSCHAFT ST. BONIFATIUS (Bilk/Flehe/Hamm/Volmerswerth):

St. Bonifatius: Fr 14 und 16 Kinder-WGD, 18; Sa 10, So 10.

St. Ludger: Sa 10, So 10.

St. Suitbertus: Fr 15.30 CM; Sa 11.15; So 11.15.

St. Blasius: Fr 16 und 18 CM; Sa 9.30, So 9.30.

Schmerzreiche Mutter: Fr 14 Kinder-WGD, 16, 18; Sa 10.45, So 10.45.

St. Dionysius: Sa 8.45, So 8.45.

Die Anmeldung für die Gottesdienste an Heiligabend und an Weihnachten ist möglich von Mittwoch, 8. Dezember, 10 Uhr bis Dienstag, 21. Dezember, 12 Uhr über das Formular auf der Website der Gemeinde www.bonifatiuskirche.de, per E-Mail an pfarrbuero@bonifatiuskirche.de oder telefonisch während der Öffnungszeiten im Pastoralbüro 0211/153614.

SEELSORGEBEREICH „DÜSSELDORFER RHEINBOGEN“ (Wersten/Himmelgeist/Itter/Holthausen):

Fr 15 und 16 Uhr Ökumenisches Weihnachts-Open-Air vor Schloss Mickeln, Himmelgeist.

Fr 15 und 16 Uhr Ökumenisches Weihnachts-Open-Air, Schulhof Theodor-Heuss-Schule, Lützenkircher Straße, Wersten.

St. Maria i.d. Benden: Fr 18.30 CM; So 8.30.

St. Maria Rosenkranz: Fr 18.30 und 22 CM; Sa 11.

St. Joseph: Fr 18.30 und 22 CM; Sa 11; So 11.

St. Nikolaus: So 9.30.

St. Hubertus: Sa 9.30.

Franz-von-Sales Kirche: So 11.

Für alle Heiligen Messe wird ein Ticket benötigt. Buchung über www.meinegemein.de, keine Bestellungen über Anrufbeantworter oder per E-Mail möglich.

KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. ANTONIUS UND ELISABETH

(Hassels/Reisholz):

Am Heiligen Abend sind alle interessierten Familien um 14 und 14.45 Uhr zu einem kurzen Segensgottesdienst auf das Außengelände der Kita St. Antonius, Am Schönenkamp 143a, eingeladen. Es finden zwei kurze Gottesdienste (zirka 20 bis 30 Minuten) statt, um möglichst allen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben.

St. Antonius: Fr 14 und 14.45 Weihnachtssegen für Familien, 17; Sa 11; So 11.

St. Elisabeth: Fr 17 und 22 CM, So 9.30.

Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung bis zum 17. Dezember notwendig per E-Mail an: gottesdienste@antoniuselisabeth.de. Anmeldung per Telefon unter 0211/741952. In allen Gottesdiensten herrscht Maskenpflicht (FFP2-Masken). Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Um eine möglichst große Sicherheit zu gewährleisten, wird gebeten vor dem Gottesdienstbesuch einen Test zu machen (auch vollständig Geimpfte). Da sich die Rahmenbedingungen und Vorgaben jeden Tag ändern können, beachten Sie bitte die

aktuellen Informationen auf der Website www.antoniuselisabeth.de

PFARREIENGEMEINSCHAFT ELLER/LIERENFELD:

St. Gertrud: Fr 15 „Wir warten aufs Christkind“, 16 und 22 CM; Sa 12 HA; So 10, 12 HA.

St. Augustinus: Fr 18 CM; So 9.30.

St. Michael: Fr 17 CM m. Krippenspiel; Sa 11, So 11.

Heiligabend gilt die 2G-Regel in allen Gottesdiensten. Seit dem 1. Advent werden nach den Sonntagsgottesdiensten Eintrittskarten für die Gottesdienste an Heiligabend ausgegeben. Karten hierfür kann nur bekommen, wer geimpft oder/und genesen ist. Beim Einlass zu den Gottesdiensten wird das Impfzertifikat geprüft! Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wegen des Gesanges während der Gottesdienste unabdingbar ist!

KATHOLISCHER KIRCHENGEMEINDEVERBAND BENRATH/URDENBACH:

St. Cäcilia: Fr 18, 21 CM; Sa 8.30 Hirtenmesse, 11; So 8,30, 11.

Herz Jesu: Fr 18, 23 CM; Sa 11; So 11.

Krankenhauskapelle: Sa 9.30, 11.

KATH. PFARRGEMEINDE ST. MATTHÄUS (Garath/Hellerhof):

St. Norbert: Fr 16.30 FCM; Sa 8.30.

St. Matthäus: Fr 18.30, 22 CM; Sa 11, So 11.

St. Theresia: Fr 15.30 Krippenfeier für Familien; So 9.30.

Für die Teilnahme an den Gottesdiensten ist keine Anmeldung erforderlich. (Achtung an Heiligabend begrenzte Teilnehmerzahl!) Die Teilnahme an Gottesdiensten ist zu folgenden Bedingungen möglich: Für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren gilt: 3G oder getestet (Test nicht älter als 24 Stunden) und FFP2-Maskenpflicht.

KIRCHENGEMEINDE ST. JOHANNES DER TÄUFER UND MARIÄ HIMMELFAHRT (Unterbach):

Bis 22. Dezember können sich Interessierte mit Zertifikaten + Personalausweis oder der ‚Dauerkarte‘ nach den Messen bzw. in den Pfarrbüros für die Weihnachtsgottesdienste anmelden. Die Christmetten um 16 Uhr in Unterbach und um 16.30 Uhr in Erkrath sind nur für Familien mit Kindern vorgesehen. Aktuelle Infos auf der Hompage oder im Schaukasten. Maximal 150 Personen können aufgrund der aktuellen Coronasituation einen Gottesdienst mitfeiern.

ALT-KATHOLISCHE GEMEINDE:

Thomaskirche, Steubenstr. 13, Reisholz, SA 18 Eucharistiefeier.

