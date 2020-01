Berlinale 2020 : „My Salinger Year“ wird Eröffnungsfilm

Berlin Der Eröffnungsfilm für die 70. Berlinale steht fest. Er basiert auf einem Roman von Joanna Rakoff und erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte in der New Yorker Literaturszene der 1990er Jahre.

Die Romanverfilmung „My Salinger Year“ von Philippe Falardeau eröffnet die diesjährige Berlinale. Der Film mit Sigourney Weaver („Alien“) und Margaret Qualley („Once Upon a Time in Hollywood“) werde am 20. Februar in Berlin seine Weltpremiere feiern, kündigten die Internationalen Filmfestspiele am Freitag an.