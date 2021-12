Katholische Kirche in Rommerskirchen : Für die Gottesdienste an Weihnachten ist eine Anmeldung nötig

Rommerskirchen Die Weihnachtsgottesdienste der katholischen Kirche in Rommerskirchen sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur nach einer vorherigen Anmeldung zu besuchen.

In diesem Jahr müssen sich Katholiken aus Rommerskirchen für die Weihnachtsgottesdienste in der katholischen Kirche im Pastoralbüro telefonisch (02183 319) anmelden. In Rommerskirchen-Gilbach gilt nach Beschluss des Pfarrgemeinderats ab 16 Jahren 2G, sonst durchgängig 3G. Die Kirche in der Gemeinde ist an Heiligabend mit einem Krippenweg geöffnet. Dafür braucht es keine Anmeldung und keine G-Regelung.