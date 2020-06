Literatue : Späte Versöhnung mit Dieter Forte

Düsseldorf Der neue Sammelband „Ich schwimme gegen den Strom“ erinnert an den großen Düsseldorfer Schriftsteller Dieter Forte, der vor einem Jahr verstarb und der von seiner Heimatstadt lange Zeit ignoriert worden ist.

Im April 2019 ist der Schriftsteller Dieter Forte 83-jährig in seiner Wahlheimat Basel gestorben. Am dortigen Theater hatte er vor fünfzig Jahren als Dramaturg die Nachfolge von Friedrich Dürrenmatt angetreten. Eine schöne Sache für jemanden, der gerade erst seinen Bühnenerstling geschrieben hatte. Doch so einfach lagen die Dinge nicht. Zwar wurde die Uraufführung von „Martin Luther & Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung“ zu einem riesigen Erfolg mit zahlreichen Inszenierungen weiterer Theater, gleichzeitig aber auch zu allgemeiner Aufregung in den Feuilletons jener Tage. Ein Hauptvorwurf lautete damals, der Autor vermische in seinem Drama „historische Teilwahrheiten, Verfälschungen und Karikaturen.“