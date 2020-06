Auftakt der Literaturtage : Die erste Lesung in der Corona-Zeit

Blogger und Autor Sascha Lobo las zum Auftakt der Düsseldorfer Literaturtage aus seinem Buch „Realitätsschock“. Es war die erste Lesung in Ler landeshauptstadt seit der Coronakrise

„Wir finden statt“ steht auf den Plakaten der „10. Düsseldorfer Literaturtage“. Denn was bis Anfang des Jahres fraglos war, stand letztendlich doch auf der Kippe: Können die Literaturtage in der Corona-Zeit stattfinden? Ja, aber mit abgespecktem Programm und unter Einhaltung eines Hygienekonzepts. Und die Generalprobe für dieses Konzept war die Auftaktveranstaltung am Dienstagabend: eine Lesung von Sascha Lobo im Gerhart-Hauptmann-Haus.

Wie so vieles in der heutigen Zeit waren die Umstände der Veranstaltung ungewöhnlich. Das begann bereits mit der unerlässlichen Anmeldung. Nur wer sich unter Angabe seiner Kontaktdaten beim Literaturbüro angemeldet hatte, durfte am Abend der Veranstaltung ins Haus. Die Gästeliste wurde am Eingang von maskierten Helfern abgehakt; den Eingangsbereich zierten ein Desinfektionsspender, Wegmarkierungen sowie Schilder, die auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hinwiesen. Erst am Sitzplatz angekommen, durfte die Maske abgezogen werden.