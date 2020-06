Eine von Münchhausen erzählt Familiengeschichte : Warum der echte Lügenbaron nicht gelogen hat

Düsseldorf Anna von Münchhausen will mit einem Buch die wahre Geschichte hinter ihrem berühmten Vorfahren erzählen. Der war ein guter Anekdotenerzähler, zum fantastischen Lügner machten ihn andere.

Finden Sie die Geschichten vom Baron von Münchhausen witzig? Den Ritt auf der Kanonenkugel, die Reise zum Mond, die Rettung aus dem Sumpf am eigenen Haarschopf? Ein gewisser Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen war kein Fan dieser fantastischen Erzählungen, die im 18. Jahrhundert entstanden und heute weltweit bekannt sind. Dabei hat Hieronymus sie selbst erlebt oder doch wenigstens erfunden – oder nicht?

Genau mit diesen Unklarheiten will Anna von Münchhausen in „Der Lügenbaron – Mein fantastischer Vorfahr und ich“ aufräumen. Zum 300. Geburtstag des Mannes aus dem niedersächsischen Bodenwerder, mit dem die ehemalige Journalistin über dessen verheiratete Schwester im weitesten Sinne verwandt ist, schrieb sie ein Buch, das sich mit der Herkunft der absurden Geschichten und der historischen Person Hieronymus beschäftigt. Sie sprach mit einem Hobby-Genealogen, einem Literaturwissenschaftler und bat adlige Verwandten, ihre Erfahrungen mit dem schwierigen Namen zu erzählen. Die klare Aussage: Ein Münchhausen hat es nicht leicht.

Das beginnt beim 1720 geborenen Hieronymus. Der soll (das versichert eine Gedenkmünze, um die es im Buch auch geht) ein „begnadeter Geschichtenerzähler“ gewesen sein. Gästen in seinem bescheidenen Gutshaus beschrieb er durch einen Nebel aus Tabakrauch, was er im Siebenjährigen Krieg als junger Kavallerist und Page des russischen Thronfolger-Paars in St. Petersburg erlebt hat. Wie wurden aber aus diesen Kamingeschichten die unwahrscheinlichen Fantastereien, bekannt aus Literatur, Bildern und Filmen?