„Monos“ : Apokalypse im Dschungel

Das wilde Drama „Monos“ von Alejandro Landres erzählt von jungen Rebellen. Sie verschanzen sich im Urwald und bewachen eine entführte Amerikanerin. Vergleiche mit „Herr der Fliegen“ sind berechtigt.

Irgendwo auf einer Hochebene in Kolumbien, buchstäblich zwischen Himmel und Hölle, hält eine Gruppe Rebellen eine amerikanische Ärztin in einem Bunker gefangen. Dass diese hart gedrillte Gruppe eher aus Kindern und Jugendlichen besteht, merkt man erst, als der muskelbepackte Kommandant die Bewachung der Geisel der Truppe, die sich „Monos“ („Affen“) nennt, überlässt. Dann widmen sich die Soldaten, die sich „Boum-Boum“, „Schlumpf“ und „Big Foot“ nennen, albernen Spielchen und animalischen Ritualen, die eher zu ihrer Altersgruppe passen. Die Maschinengewehre legen sie selten aus der Hand. Und immer, wenn es passt, wird damit in die Luft geballert. Die Gewalt liegt knapp unter der Oberfläche, droht jederzeit hervorzubrechen. Denn sie ist Teil der Geschichte dieser Menschen, hat sie geprägt durch viele Jahre Krieg.