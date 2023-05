Cannes-Festival Wim Wenders' Hauptdarsteller Koji Yakusho bekommt Darstellerpreis

Der japanische Schauspieler Koji Yakusho aus Wim Wenders Film „Perfect Days“ ist in Cannes als bester männlicher Darsteller ausgezeichnet worden. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der 67-Jährige spielt einen feinsinnigen Toilettenreiniger, der seine Alltagsroutine und seine Rock-Kassetten liebt. Wenders hatte sich in Japan von dem Projekt „The Tokyo Toilet“ inspirieren lassen, das für seine originellen und ästhetischen Toilettenhäuschen bekannt ist.