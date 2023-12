Lieblingskuscheltier verloren Eine wahre Geschichte über Hoffnung – das schönste Geschenk

Nun begab es sich, dass Tina, Mayas (und auch ein bisschen Moppis) Mutter, im Oktober ihre Eltern in Chemnitz besuchte. Maya konnte nicht mit. Sie musste ja in die Schule. Aber Moppi, als „alter Ossi“, wie der Vater ihn augenzwinkernd nennt, wollte und sollte den Großeltern „Hallo“ sagen. Und dann, am 29. Oktober, abends geschah das Malheur. Tina war mit ihren Eltern (also auch ein bisschen Moppis Großeltern) essen gewesen. Moppi war mit, klar, wegen des Gruppenfotos für Maya. Auf dem Heimweg war der Stoffhund plötzlich weg. Tina suchte die Straße ab, fuhr noch mal zum Restaurant zurück, ging alle Wege der letzten Tage ab. Moppi war spurlos verschwunden und Maya in Krefeld total traurig.