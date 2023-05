Von „Winnie Puuh“ bis „Matilda“ Das sind die zehn schönsten Kinderbücher aller Zeiten

Kinderbücher sind mehr als nur Unterhaltung. Sie haben Millionen von jungen Menschen beim Aufwachsen begleitet und tun es noch immer. Ob in Deutschland, in Schweden oder in Kanada - weltweit kennen und lieben Kinder die Geschichten von „Winnie Puh“, „Pippi Langstrumpf“ oder „Matilda“. Dabei sind die Abenteuer der kunterbunten Helden so erfolgreich, dass sie immer wieder verfilmt oder in Videospielen aufgegriffen werden.