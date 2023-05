Premiere bei Filmfestspielen Wes Anderson erfreut Cannes mit großem Star-Aufgebot

Die Werke von Regisseur Wes Anderson sind üblicherweise vollgepackt mit Stars, und so ist es auch bei seinem elften Spielfilm. Scarlett Johansson, Jason Schwartzman und Bryan Cranston gehören zur Besetzung von „Asteroid City“, der Premiere in Cannes feierte. Am Mittwoch gaben sie Einblick in ihre Arbeit. „Es ist eher wie Theater spielen“, sagte Johansson über den Filmdreh mit Anderson. Cranston („Breaking Bad“) beschrieb es so: „Für mich fühlt es sich an, als wäre Wes Anderson der Dirigent eines Orchesters. Und wir alle sind die Spieler unseres jeweiligen Instruments.“