„Love Songs“ von Peter Fox Wer dieses Album hört, bewegt sich lässiger

Das ist ja erst das zweite Soloalbum des Seeed-Sängers, „Stadtaffe“ erschien vor 15 Jahren, verkaufte sich 1,5 Millionen Mal, und der Hit „Haus am See“ ist seither so etwas wie die heimliche Sehnsuchtshymne aller, die noch… – nein, keine Einschränkung: „Haus am See“ ist die Sehnsuchtshymne aller. Das Geheimnis des 51-jährigen Peter Fox sind aber nicht so sehr die Texte, wobei die ja auch, sondern noch vielmehr die Beats, die Percussion und der Groove. „Love Songs“ dauert gerade mal 35 Minuten, aber wer sie durchgehört hat, bewegt sich anders: lässiger und elastischer. Und dass Peter Fox in aktuellen Interviews damit kokettiert, eigentlich zu alt zu sein und zu uncool für einen Popstar, ist natürlich ohnehin ein sehr cooler Move für einen alten Popstar.