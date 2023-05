Unser Buch der Woche Die langen Schatten der Vergangenheit

„Wie die Saat, so die Ernte“ ist der 32. Fall, den Brunetti im Auftrag von Donna Leon lösen muss. Doch von Ermüdung keine Spur. Der Plot, so beiläufig er vorbereitet wird, entwickelt sich zum spannenden Polit-Drama, zur gnadenlosen Abrechnung mit den Verfehlungen der Vergangenheit und den verblichenen Idealen. Der Ermordete war, wie Brunetti, ein Vielleser. In seinem Regal stehen Bücher über den Terror der Roten Brigaden, Aufrufe zur Revolution. Warum hat sich ein friedlicher Buddhist mit solch radikaler Lektüre beschäftigt? Warum besaß er Überreste eines menschlichen Knochens? Welche Rolle spielt der Professor, der dem Illegalen Unterschlupf gewährte? Was verbindet ihn mit dem kriminellen Kunsträuber, außer dass die beiden einst Studienkollegen waren und gegen einen später spurlos verschwundenen Politiker polemisierten? Ein Berg von Fragen türmt sich auf. Dass Brunetti sie nur beantworten kann, wenn er auch seine eigenen politischen Jugendsünden ins Visier nimmt, ist für den Commissario schmerzlich. Für den Leser aber ein intellektueller Genuss.