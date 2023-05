Verdacht der Volksverhetzung Berliner Polizei ermittelt gegen Roger Waters

Wegen des Verdachts der Volksverhetzung hat die Berliner Polizei am Donnerstag Ermittlungen gegen den umstrittenen Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters aufgenommen. Hintergrund sei die Bühnenbekleidung des Musikers während seiner Konzerte am 17. und 18. Mai in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Polizei habe die Ermittlungen nach Hinweisen aus der Bevölkerung aufgenommen.