Kreatives aus Kevelaer : Das Traumfahrrad gemalt und Preis gewonnen

Kevelaer Das Fahrrad stand im Mittelpunkt eines Malwettbewerbs der Stadt Kevelaer. Über die Gewinner entschied das Los. Es gab tolle Preise zu gewinnen. Auch die Kindergärten beteiligten sich.

Vom 1. Februar bis zum 1. Mai hatten Kinder zwischen drei und zwölf Jahren die Möglichkeit am Malwettbewerb „Mein Traumfahrrad“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer teilzunehmen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. In den Kategorien „Einzelpersonen“ und „Gruppen“ wurden Preise vergeben. Um den Fokus bei dem Wettbewerb auf den Spaß am Malen zu legen, wurden die Kunstwerke nicht durch eine Jury bewertet, sondern die Gewinner durch das Losverfahren ermittelt.

Dank der freundlichen Unterstützung von lokalen Sponsoren konnte die Wallfahrtstadt Kevelaer attraktive Preise an die Gewinner des Wettbewerbs vergeben. In der Kategorie „Einzelperson“ hat Emma Kocken, neun Jahre alt, mit ihrem persönlichen Traumfahrrad den ersten Preis gewonnen. Ein Familienausflug zur Bauernhof-Erlebnisoase „Irrland“ nach Twisteden wird ihr bestimmt große Freude bereiten. Auch Marie Fasen, mit ihren zehn Jahren kann sich über den zweiten Preis und einen Gutschein für einen Museumsbesuch mit der Familie freuen. Auf dem dritten Platz landet die neun Jahre alte Sophie Pruschinski, die mit einer Begleitperson ein Kindertheaterstück ihrer Wahl in der Kultursaison 2020/ 2021 besuchen darf. In der Kategorie „Gruppen“ darf sich die Sonnen-Gruppe vom Kindergarten Sternschnuppe über einen Tagesausflug zur Bauernhof-Erlebnisoase „Irrland“ freuen. Ein Gruppenbesuch im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte kann die Wolken-Gruppe vom Kindergarten Sternschnuppe erleben.