Gastronomie in Radevormwald : Wiedereröffnung bald in neuem Glanz

Info

Öffnungszeiten Das Restaurant „Elvi und Ele“ will am Freitag, 29. Mai, wieder öffnen. Los geht der Betrieb an der Kaiserstraße 89 wieder nachmittags um 16.30 Uhr. Geplant ist, dass das Restaurant ab diesem Tag wieder zu den alten Öffnungszeiten für seine Gäste da ist. Normalerweise hat das Restaurant von 11 bis 14.30 Uhr und von 16.30 Uhr bis 22 Uhr, sonntags gibt es keine Pause. Der Lieferservice des Restaurants, der in der Corona-Krise entstanden ist, wird fortgesetzt. Kontakt unter 02195 8038183.