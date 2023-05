“Final Fantasy XVI“-Preview Von Flammen, Freundschaft und Familienbanden

Auch die Spielwelt, die stilistisch an das MMORPG „Final Fantasy XIV Online“ angelehnt ist, konnte uns überzeugen. Das Setting entfernt sich vom Stil des Vorgängers und erinnert stattdessen an das europäische Mittelalter. Und so begeben wir uns in eine Welt von Magie und Rittertum, weit weg von Mako-Reaktoren, Raumschiffen und Spritztouren im königlichen Cabrio. Wer sich in Hydaelyn heimisch fühlt, wird auch an Valisthea schnell Gefallen finden. Einziger Kritikpunkt: Bei der Gestaltung der Nebenquests, die am Wegesrand auf Clives Truppe warten, hätten wir uns mehr Einfallsreichtum gewünscht. Da wir eine sehr frühe Version gespielt haben, könnte sich daran bis zum Release aber noch einiges tun.