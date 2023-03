Mit Schwert und Zauberkessel „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ im Test

Es ist fast vier Jahre her, seit die Alchimistin Ryza in „Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout“ ihren ersten Auftritt hatte. Nun veröffentlicht Publisher Koei Tecmo mit „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ ein weiteres Abenteuer mit Ryza und ihren Freunden. Neben knackigen Kämpfen und der beliebten Synthese überrascht das Spiel mit frischen Charakteren und dem neuen „Key“-System.