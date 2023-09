“Fae Farm“ im Test Die Magie des Farmlebens ist nur einen Flügelschlag entfernt

Wer seine Kampfkraft unter Beweis stellen will, kann das in der Salzwasser-Mine am Strand tun. Dort müssen wir uns allerhand Krabbelviechern stellen, um wertvolle Erze zu sammeln. Denn nur so können wir unsere Werkzeuge und damit auch unsere Farm verbessern. Die Kämpfe an sich sind nicht gerade fordernd und werden schnell langweilig. Immerhin haben wir die Möglichkeit, die einzelnen Ebenen der Mine miteinander zu verbinden, sodass wir uns nicht immer wieder von vorne durchkämpfen müssen. Dennoch sind die Minen nicht mehr als eine nette Spielerei.