Dark Fantasy-RPG im Test Schnetzelspaß mit Abstrichen: „Wo Long: Fallen Dynasty“ lässt die Schwerter tanzen

Wer an ostasiatischer Architektur und Musik Gefallen findet, wird sich in der Welt von „Wo Long“ garantiert wohlfühlen. Während des Spielverlaufs erforschen wir imposanten Burgen, verfluchte Tempel und Schluchten, die einem Reiseführer entsprungen sein könnten. Der Soundtrack ist vielfältig und wirkt zu keiner Zeit unpassend, langweilig oder störend. So viel Kreativität hätten wir uns auch beim Gegner-Design gewünscht, denn die Widersacher unseres Helden sehen irgendwie alle gleich aus. Mal sind es Dämonen, mal Untote und dann wieder untote Dämonen. Dabei bietet die Welt der chinesischen Sagen ein großes Repertoire an Schurken und finsteren Gesellen.