Spiele des Jahres „Baldur's Gate 3“ und „Alan Wake 2“ räumen bei den Game Awards ab

„Das Team von Larian hat sechs Jahre lang seine Herzen und seine Seele für dieses Spiel gegeben, manchmal unter sehr schwierigen Umständen“, sagte Unternehmenschef Swen Vincke bei der Entgegennahme des Preises. „Dies war unser Corona-Spiel, wir haben auf dem Weg einige Leute verloren.“ Vincke war für seinen Auftritt in eine Rüstung – und damit in einen der Charaktere des Spiels – geschlüpft. Larian nutzte die Gelegenheit am Abend, um die langersehnte Veröffentlichung des Spiels auf den Xbox-Konsolen zu verkünden.