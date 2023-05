„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ im Test Wird Links neustes Abenteuer dem Hype gerecht?

Stattdessen entdecken wir ganz in Ruhe die offene Spielwelt, die neben unterhaltsam Mini-Spielen und Labyrinthen auch den einen oder anderen Zwischenboss im Angebot hat. Die imposanten Gegner stürzen sich in bester Elden Ring-Manier auf uns, ohne dass es zu langen Ladezeiten kommt. Auch andere Aspekte in „Tears of the Kingdom“ erinnern uns an die „Soulsborne“-Reihe. So haben die Nebencharaktere keine feste Positionen und bewegen sich je nach Tages- und Nachtzeit von der Stelle. Auch das Wetter und die Tageszeiten ändern sich, weshalb wir unseren Spielstil ständig anpassen müssen.