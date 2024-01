„Ace Attorney: Apollo Justice Trilogy“ im Test Vom Gamepad in den Gerichtssaal

„Ace Attorney: Apollo Justice Trilogy“ enthält unter anderem die seltenen Spiele „Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies“ und „Spirit of Justice“, die mittlerweile nicht mehr in Deutschland erhältlich sind. Ursprünglich wurden die Titel im Nintendo eShop veröffentlicht, der seit Anfang 2023 endgültig geschlossen ist. Die Trilogie ist also eine tolle Möglichkeit, doch noch an die beiden Ableger der Reihe zu kommen. Leider gibt es auch in diesem Fall keine physische Version - zumindest nicht in Europa.