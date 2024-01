“Foamstars“ im Preview-Test Im Rausch der Seifenblasen

Bevor es in die Schlacht geht, wählen wir aus verschiedenen Spielmodi. Während „Smash the Star“ ein klassisches Deathmatch ist, erinnert „Rubber Duck Party“ an Capture-the-Flag-Games. Der Clou: Statt einer Flagge gilt es hier, eine riesige Badeente zu beschützen und in die gegnerische Basis zu schieben. Und dann ist da noch „Happy Bath Survival“. In diesem Modus treten jeweils zwei Spieler in einer Arena gegeneinander an, während ihre Mitspieler sie vom Rand aus verteidigen. Uns hat der letzte Modus am meisten Spaß gemacht, denn dort kommt es besonders auf Zusammenspiel und Kommunikation des Teams an.