“Star Wars Jedi: Survivor“ im Test Ein Jedi wird erwachsen

Auch Cal selbst hat sich ordentlich gemausert. Vom langweiligen, trantütigen und ahnungslosen Nachwuchs-Jedi aus Teil 1 ist nicht mehr viel übrig. Der neue Cal ist clever, sympathisch und besitzt einen guten Sinn für Humor. Seine Macht-Fähigkeiten haben sich ebenfalls weiterentwickelt, ohne unrealistisch zu wirken. Und so so holt Cal im Gegensatz zu Starkiller aus „Star Wars: The Force Unleashed“ nicht mal eben einen Sternenzerstörer vom Himmel. Wer mit der Macht für Verwüstung sorgen möchte, ist hier also nicht an der richtigen Adresse. Uns hat die realistische Umsetzung allerdings gut gefallen.