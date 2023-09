“Dragon’s Dogma 2“-Preview Ein Fantasy-Klassiker geht in die nächste Runde

Neben den KI-Begleitern finden wir in den Städten auch die Vasallen anderer Spieler. So können wir entweder mit einem zufälligen Begleiter in den Kampf ziehen oder uns Unterstützung von den Vasallen unserer Freunde holen. Laden wir deren Mitstreiter in unser Spiel ein, sammeln sie Erfahrung und Wissen über mögliche Quests. Es macht also Sinn, seinen Freunden die eigenen Vasallen zur Verfügung zu stellen. Verabschieden wir uns von einem Begleiter, können wir uns mit einem Geschenk bedanken und eine Bewertung hinterlassen. Dabei wählen wir aus einem Herz oder einem Daumen hoch, negative Bewertungen sind nicht möglich.