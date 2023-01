“Harvestella“ im Test Gelingt Square Enix der Mix aus J-RPG und Farming-Simulation?

Die Story von „Harvestella“ ist verhältnismäßig schnell erklärt und spielt in einer Welt, in der vier Kristalle für das Gleichgewicht der Jahreszeiten sorgen. Doch plötzlich beginnen die Kristalle, auch "Chronomalien" genannt, sich merkwürdig zu verhalten und eine neue Jahreszeit setzt sich durch. Die trägt den Namen „Silentium“ und entpuppt sich als „Jahreszeit des Todes“. Die ursprünglich lebensspendenden Kristalle sondern giftigen Staub ab, der die Ernte verdorren lässt und die Menschen in ihren Häusern gefangen hält.