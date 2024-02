“Final Fantasy VII Rebirth“ im Test Die Wiedergeburt eines Rollenspiel-Epos

In dieser Review wird es nicht um das Schicksal von Aerith gehen. Und das muss es auch nicht. Denn „Final Fantasy VII“ bietet so viele Ereignisse und besondere Momente, dass der dramatische Abgang des Blumenmädchens lange in den Hintergrund gerät. Insgesamt hat sich an der Story nicht allzu viel verändert, was Fans des Originals von 1997 freuen wird. Viele Szenen wurden erweitert, andere hinzugefügt. Die Änderungen bleiben aber immer dezent und wir hatten nie das Gefühl, dass uns etwas weggenommen wird. Im Gegenteil: Optionale Nebencharaktere wie Yuffie haben eine größere Rolle bekommen und fühlen sich nun endlich wie vollwertige Gruppenmitglieder an.