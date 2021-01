Hype um neues Audio-Netzwerk : Was die App „Clubhouse“ kann und wieso sie alle haben wollen

Berlin Die neue App „Clubhouse“ kombiniert Elemente sozialer Netzwerke mit Audio-Anwendungen wie Live-Podcasts. Mit diesem Konzept findet sich die Anwendung inzwischen an der Spitze der iOS-Downloadcharts wieder. Dabei können die meisten Menschen die App gar nicht nutzen.

Die neue Social-Media-App Clubhouse stürmt an die Spitze der Download-Bestenliste. Am Montag verdrängte die Audio-Anwendung, die bislang nur für das iPhone verfügbar ist, den populären Messengerdienst Telegram in Deutschland von Platz zwei der Liste der am häufigsten heruntergeladenen Gratis-Anwendungen im App-Store von Apple. Auf Platz 1 liegt der Messenger Signal.