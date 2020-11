Rechtsextremismus, Drogenhandel und Pornografie : NRW will gegen Inhalte auf Telegram vorgehen

NRW will gegen Inhalte auf Telegram vorgehen

Düsseldorf Regeln gelten nicht nur für Facebook und YouTube, sondern auch für Telegram. Das sagt die Landesanstalt für Medien NRW und will deshalb jetzt gegen Rechtsverstöße, illegale Aktivitäten und Gewaltbotschaften auf dem Messengerdienst Telegram vorgehen.

Das sagte der Direktor der Landesmedienanstalt, Tobias Schmid, am Donnerstag in Düsseldorf bei der Präsentation einer Studie, die Rechtsverstöße auf Telegram untersuchte. Die Wissenschaftler fanden illegale Aktivitäten insbesondere in den Bereichen Rechtsextremismus, Drogenhandel und Pornografie.