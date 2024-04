Beliebter Messenger Dieses neue Feature gibt es bei Whatsapp

Je mehr Gesprächsverläufe und Gruppen in Whatsapp anfallen, desto schwieriger wird es, die Übersicht über seine Chats zu behalten. Um diesem Problem zuvorzukommen, hat der Messenger-Dienst nun eine neue Funktion für seine Nutzerinnen und Nutzer eingeführt. Seit vergangenem Montag gibt es Chatfilter, wie Whatsapp am Dienstag mitteilte. Damit sollen gewünschte Unterhaltungen und Chatverläufe schneller gefunden werden und mehr Ordnung in unübersichtliche Postfächer gebracht werden.