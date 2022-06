Orientierung in Hückeswagen : Mit der App durch die Schloss-Stadt

Hückeswagen Marktsträßer Jochen Richartz stellte seine Hückeswagen-App beim Feierabendmarkt vor. Es gab nicht nur die Verzögerung durch die Pandemie, es hat auch unterschiedliche Versionen gegeben, bis er ganz zufrieden damit war.

Wie so oft ist die Idee aus einer ganz anderen Situation heraus geboren worden. „Ich wohne seit 1997 in Hückeswagen, bin der Liebe wegen aus Solingen hierhergezogen und mit meiner damaligen Partnerin im Jahr 2000 in ein Haus an der Marktstraße gezogen“, erzählt der 51-jährige Jochen Richartz beim ersten Feierabendmarkt dieser Saison. Immer wieder, wenn er etwa vor dem Haus etwas gewerkelt habe, seien Touristen in Richtung Schloss an ihm vorbeigekommen und hätten ihn angesprochen. „Wo kann man denn in der Stadt etwas essen oder trinken? Wo kann man was unternehmen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es noch zu entdecken?“, zählt Richartz einige der Fragen auf, die ihm schon gestellt wurden. „Irgendwann ist die Idee in mir gereift, dass ich dafür doch eigentlich eine App programmieren könnte“, sagt er. Allerdings habe ihm dazu tatsächlich ein passendes Thema gefehlt, sagt der 51-Jährige und schmunzelt. Das habe er mit dem digitalen Stadtführer gefunden, den es für iOS- und Android-Systeme im AppStore und dem Google PlayStore kostenfrei zum Download gibt. Ein halbes Jahr habe die Entwicklung gedauert. „Hier kam allerdings die Corona-Pandemie dazwischen, denn die ersten Ideen habe ich schon 2020 umgesetzt. Kurz vor Ausbruch der Pandemie war die Erstversion fertig“, erzählt Richartz. Er habe mit Bürgermeister Dietmar Persian und Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke darüber gesprochen, habe die App auch im Stadtmarketing vorgestellt – und überall Begeisterung und Zustimmung bekommen.