Schutz junger Nutzer Instagram will Nacktbilder in Direktnachrichten eintrüben

Die Internetplattform Instagram will Nacktbilder in Direktnachrichten automatisch unkenntlich machen. In Kürze solle ein Programm getestet werden, das Nacktfotos mit einer Warnung überschreibe, teilte Instagram am Donnerstag mit. Nutzer hätten jedoch die Möglichkeit, die Aufnahmen dann trotzdem anzusehen. Ziel sei es, junge Menschen zu schützen und sexuelle Erpressung zu bekämpfen.