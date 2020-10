Gegen Tinnitus und Angststörungen : Die ersten Gesundheitsapps auf Rezept

Bonn In Deutschland gibt es erstmals zwei Gesundheitsapps auf Rezept. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach von einer „Weltneuheit“.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn nahm am Dienstag die beiden ersten verschreibungsfähigen Apps in das neue Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) auf. Es handelt sich um eine App, die Patienten mit chronischem Tinnitus eine Verhaltenstherapie anbietet, sowie um eine App für Patienten mit Symptomen von bestimmten Angststörungen.