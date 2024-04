Kanzler startet Account auf TikTok „Ich tanze nicht. Versprochen“

Die Plattform steht in der Kritik, weil es Sicherheitsbedenken gibt, die sowohl ByteDance als auch die chinesische Regierung zurückweisen. In den USA läuft sogar eine Debatte, ob ByteDance TikTok verkaufen oder die Plattform in den USA verboten werden soll. Der Kanzler hatte im Februar angekündigt, auch auf TikTok präsent sein zu wollen, weil es von überdurchschnittlich vielen Jugendlichen genutzt wird. Diese beziehen zu einem erheblichen Teil auch ihre Nachrichten von dort.