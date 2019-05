Energiekonzern : Ex-Thyssen-Vorstand wird neuer Uniper-Chef

Der Düsseldorfer Versorger Uniper bekommt einen neuen Chef: Ex-Thyssenkrupp-Vorstand Andreas Schierenbeck übernimmt im Juni das Ruder, nachdem der finnische Großaktionär Fortum Klaus Schäfer heraus gedrängt hat. Schierenbeck kennt den finnischen Markt gut.

Der Düsseldorfer Versorge Uniper hat unruhige Zeiten hinter sich: Der finnische Konzern Fortum hat fast die Hälfte der Anteile übernommen, aggressive Fonds wie Elliott sind eingestiegen. Die Finnen haben Unipers erfolgreichen Gründervater Klaus Schäfer, an Krebs erkrankt, vom Hof geschickt. Nun hat sich der Aufsichtsrat auf einen neuen Chef verständigt: Der frühere Chef der Aufzugssparte von Thyssenkrupp, Andreas Schierenbeck, wird neuer Vorstandsvorsitzender. Der Aufsichtsrat habe den 53-Jährigen einstimmig berufen, teilte Uniper am Donnerstag mit. Neuer Finanzvorstand wird Sascha Bibert (43), der zuletzt für Eon gearbeitet habe.

Der studierte Elektrotechniker Schierenbeck hat bei Thyssenkrupp erfolgreich die Aufzugsparte Elevator geleitet. So erfolgreich, dass er Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff zu mächtig und herausgedrängt. wurde. Den Finnen dürfte er bestens ins Konzept passen: Schierenbeck kennt den finnischen Markt aus seiner alten Tätigkeit gut, der alte Hauptkonkurrent Kone kommt aus dem nordeuropäischen Land.

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Herrn Schierenbeck und Herrn Bibert zwei international erfahrene Manager an Bord zu holen, insbesondere in diesen für Uniper so herausfordernden Zeiten“, sagte Bernhard Reutersberg, Vorsitzender des Uniper-Aufsichtsrats.