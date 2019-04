Nach Abrechnung auf der Hauptversammlung : Gewerkschaft: Arbeitnehmer stehen hinter Bayer-Chef

Es gibt keinen Grund, einen Rücktritt zu fordern, meint die IG BCE. Fondsgesellschaften geben nach ihrem Misstrauensvotum dem Vorstand eine zweite Chance. Anleger strafen die Aktie dennoch ab: Die Gefahr der Zerschlagung steige, so ein Analyst.

Große Fondsgesellschaften geben Baumann nun mehr Zeit. „Einen Austausch des Managements würden wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht für sinnvoll erachten“, teilte die Deutsche-Bank-Tochter DWS mit. Sie hatte sich bei der Abstimmung über die Entlastung enthalten. Union Investment und Deka hatten wegen der massiven Kursverluste und der Monsanto-Rechtsrisiken dagegen gestimmt. Der Vorstand habe „eine zweite Chance verdient, um die Risiken in den Griff zu bekommen“, so Union Investment. Ein überstürzter Austausch von Baumann würde das Risiko einer Zerschlagung nur erhöhen.

Per Mail versuchte der Vorstand, die Belegschaft zu beruhigen: „Freunde und Familienangehörige werden Ihnen Fragen stellen. Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass diese Abstimmung keine rechtlichen Auswirkungen hat – so enttäuschend das Votum auch ist“, schreiben die Vorstände an die 118.000 Mitarbeiter. „Wir werden sehr hart arbeiten, um das Vertrauen der Aktionäre zurück zu gewinnen.“ Erneut betonte der Vorstand: „Der Aufsichtsrat hat sich davon überzeugt, dass die Mitglieder des Vorstands sowohl beim Abschluss der Übernahmevereinbarung mit Monsanto als auch beim Vollzug der Übernahme ihre rechtlichen Pflichten in jeder Hinsicht eingehalten haben.“