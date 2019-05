Fernbusanbieter baut Angebot aus : Flixbus kauft Konkurrenten Eurolines

Ein Flixbus unterwegs in Paris. Foto: AFP/THOMAS SAMSON

Berlin Der größte deutsche Fernbusanbieter Flixbus hat den Konkurrenten Eurolines gekauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Flixbus einigte sich nach eigenen Angaben vom Donnerstag mit der Transdev-Gruppe auf die Übernahme von Eurolines und der vor allem in Frankreich verbreiteten Marke Isilines.

Damit weite Flixbus sein Angebot auf "Schlüsselmärkten" aus, erklärte der Chef der Unternehmensgruppe in Frankreich, Yvan Lefranc-Morin. Eurolines ist in 25 Ländern aktiv - neben Frankreich unter anderem in den Niederlanden, Belgien, Tschechien und Spanien.