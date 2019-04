Energiekonzern vor der Zerschlagung : Nur 233 Aktionäre auf letzter Innogy-Hauptversammlung

Noch in diesem Jahr wollen Eon und RWE den jungen Konzern zerlegen. Vorstandschef Uwe Tigges betonte auf der letzten Hauptversammlung: „Unsere Mission ist nicht beendet.“ Aktionäre kritisieren die anhaltenden Probleme in Großbritannien.

Nur wenige Aktionäre fanden den Weg in die Essener Grugahalle. Vorstand und Aufsichtsrat saßen fast verloren auf dem Podium in dem Saal, der mehrere tausend Gäste aufnehmen kann. 233 Besucher zählte der Konzern nach der Eröffnung. Bis auf eine Mutter mit Kinderwagen, die für den Erhalt des Hambacher Forstes demonstrierte, waren am Eingang nicht mal die bei Stromkonzernen üblichen Proteste von Umweltschützern zu sehen.

Kritik musste sich Tigges wegen der seit Jahren schwächelnden britischen Vertriebstochter Npower anhören. Er habe sich immer gefragt, wofür das „N“ in dem Namen stehe, sagte der Geschäftsführer der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Thomas Hechtfischer: „Ich glaube, ich weiß es inzwischen: Das N steht für No Power.“ Dort sei so ziemlich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Die Tochter verhagelt dem Konzern seit Jahren die Bilanz. Sie kämpft in dem hart umkämpften Markt mit Kundenschwund und Abrechnungsproblemen. Vertriebsvorstand Martin Herrmann bekräftigte, dass die Tochter im laufenden Jahr das Konzernergebnis mit rund 250 Millionen Euro belasten werde. Man steuere mit Kostensenkungen gegen und prüfe weiter alle Optionen. Es habe Interessenbekundungen an Npower gegeben. Doch ohne Erfolg: „Es fanden aber keine konkreten Gespräche zu einem Verkauf der NPower statt“. räumte Herrmann ein. Der frühere Innogy-Chef Peter Terium hat die Probleme in Großbritannien nie in den Griff bekommen, selbst ein von ihm eingefädeltes Joint Venture platzte. Kunden liefen in Scharen davon.