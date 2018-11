Mega-Deal im Ruhrgebiet: Eon und RWE lassen von Innogy nichts übrig

Essen Eon verdient in den ersten drei Quartalen deutlich mehr, bei RWE schrumpft der Gewinn wegen der Braunkohle. Zugleich treiben die beiden Energiekonzerne aus Essen ihren Mega-Deal voran.

Die RWE-Mitarbeiter sind sauer: Sie fürchten, dass die Kohlekommission ohne Rücksicht auf ihre Jobs einen vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle beschließt. Am Mittwoch demonstrierten 1000 Beschäftigte aus dem rheinischen Revier in Köln. Bundesweit hatte die Gewerkschaft IG BCE 20.000 Mitarbeiter zum Aktionstag aufgerufen. „Wir werden uns nicht abspeisen lassen von einer selbstgefälligen Politik“, mahnte IG BCE-Chef Michael, der im Industriepark Schwarze Pumpe in der Lausitz (Brandenburg) auftrat. Immerhin habe man schon erreicht, dass die Kommission in ihrem Zwischenbericht zusage, dass betriebsbedingte Kündigungen verhindert werden sollten. Der Kampf um die Kohle ist auf der Zielgerade, bis Dezember muss die Kommission den Fahrplan für den Ausstieg vorlegen.

Im März hatten Eon und RWE verkündet, dass Innogy an Eon verkauft und dann unter den früheren Erzrivalen aufgeteilt wird. Von Innogy wird nichts übrig bleiben. Der Name verschwindet nach der Aufteilung der Geschäfte auf RWE und Eon. Das britische Geschäft, das Innogy in ein Joint Venture mit der britischen SSP einbringt, will Eon rasch verkaufen. Spieker kündigte an: „Wir haben kein strategisches Interesse an dieser Finanzbeteiligung.“ Eon kann sich zunächst auf 86 Prozent der Innogy-Aktien freuen (RWE und weitere Aktionäre). Im Sommer will der Konzern dann entscheiden, ob er die übrigen Innogy-Aktionäre herausdrängen will (Squeeze Out).