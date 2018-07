86,2 Prozent: Eon schließt Übernahmeangebot für Innogy ab

Essen Der Energiekonzern Eon hat sein Übernahmeangebot für die RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy abgeschlossen. Die Behörden müssen die Transaktion noch genehmigen. Eon bekräftigte daher, den Kauf nicht vor Mitte 2019 zu vollziehen.

In der Nachlauffrist seien weitere 9,4 Prozent der Anteile angedient worden, teilte Eon am Montag in Essen mit. Damit erhöhe sich der Gesamtanteil an Innogy auf 86,2 Prozent.